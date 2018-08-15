Ford отзовет в России 4 тысячи автомобилей

Компания Ford объявила об отзыве на российском рынке 3968 автомобилей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, проданных с 2011 по 2016 год. Причиной называется дефект нажимного диска сцепления, который может привести к возникновению дыма или пламени в подкапотном пространстве. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

На диске сцепления машин с шестиступенчатой «механикой» могут образоваться трещины, что приведет к появлению запаха. В некоторых случаях из коробки передач может доноситься стук или хлопки, а отходящие детали, соприкасаясь с другими элементами под капотом, приведут к появлению дыма или пламени.

На автомобилях с системой «старт-стоп» обновят программное обеспечение. Новый алгоритм снизит тяговое усилие двигателя при обнаружении продолжительной или повторной пробуксовки сцепления. Машинам без такой функции предложат заменить комплект сцепления.

Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под отзыв, размещен на сайте «Росстандарта». Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.