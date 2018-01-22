Ford отзовет 16 000 автомобилей из-за угрозы возгорания

Компания Ford отзовет в России 15 670 кроссоверов Kuga и компактвенов C-Max из-за возможного перегрева головки блока цилиндров и возгорания моторного отсека. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, проданные в период с мая 2012 по декабрь 2014 года. На них модернизируют систему охлаждения: установят датчик уровня охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение.

Работы будут проведены бесплатно. Список VIN-номеров автомобилей, попадающих под серийную акцию, размещен на сайте Росстандарта.

В начале декабря прошлого года Ford отозвал 13 000 фургонов Transit, выпущенных с 23 октября 2014 по 5 июля 2017 года. Причиной стали неправильные ремни безопасности, которые могли не удержать переднего пассажира в случае аварии.

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