Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:06

Подсветка салона сделает электрические Ford дальнобойнее

Компания нашла новый способ экономить энергию

Алексей Носаченко
Компания Ford придумала новый способ увеличить пробег электромобилей. Для этого на испытательный полигон в Кёльне инженеры вывели минивэн Transit Smart Energy Concept, в котором фоновая подсветка салона способна менять восприятие температуры.

Фордовский эксперимент основан на исследовании National Renewable Energy Laboratory, согласно которому установки климат-контроля снижают запас хода электромобилей на 50 процентов. При этом большая часть энергии расходуется на поддержание комфортной температуры. Воздействие цветом, уверены в компании, может изменить восприятие температуры, снизив таким образом нагрузку на систему обогрева и кондиционирования.

Теорию проверили на практике, сымитировав зимний день с нулевой температурой и летний зной при 30 градусах Цельсия. Участвующих в тестировании пассажиров попросили оценить уровень комфорта по шкале слишком холодно либо слишком жарко, а потом сравнили результаты. Выяснилось, что используя фоновую подсветку (красный цвет заставлял воспринимать температуру в салоне как более высокую, а синий, наоборот, низкую), можно снизить потребление энергии кондиционером на 3,3 процента, а отопителем — на 2,5 процента.

Но опытный минивэн оснастили не только подсветкой. Экспериментальный «Транзит» также получил солнечные панели для питания 12-вольтового аккумулятора и климатической установки, систему прогрева салона теплом, выделяемым силовой установкой, двойные стекла, изолированную заднюю часть пола и поликарбонатную перегородку между пассажирской дверью и сиденьями.