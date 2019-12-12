Подсветка салона сделает электрические Ford дальнобойнее

Фордовский эксперимент основан на исследовании National Renewable Energy Laboratory, согласно которому установки климат-контроля снижают запас хода электромобилей на 50 процентов. При этом большая часть энергии расходуется на поддержание комфортной температуры. Воздействие цветом, уверены в компании, может изменить восприятие температуры, снизив таким образом нагрузку на систему обогрева и кондиционирования.

Теорию проверили на практике, сымитировав зимний день с нулевой температурой и летний зной при 30 градусах Цельсия. Участвующих в тестировании пассажиров попросили оценить уровень комфорта по шкале слишком холодно либо слишком жарко, а потом сравнили результаты. Выяснилось, что используя фоновую подсветку (красный цвет заставлял воспринимать температуру в салоне как более высокую, а синий, наоборот, низкую), можно снизить потребление энергии кондиционером на 3,3 процента, а отопителем — на 2,5 процента.