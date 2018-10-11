Ford показал движение по дорогам будущего. Без светофоров

Новая разработка компании позволяет автомобилям общаться между собой, точно определяя свое местонахождение. Если машины подъезжают к одному и тому же перекрестку, то электроника рассчитает идеальную скорость его прохождения таким образом, чтобы автомобилям не нужно было останавливаться. О нужной скорости будет сообщено водителю.