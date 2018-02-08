Режиссер «Логана» снимет фильм о противостоянии Ferrari и Ford в Ле-Мане

Режиссер Джеймс Мэнголд, ранее работавший над «Логаном», намерен снять фильм о противостоянии Ferrari и Ford в гонке «24 часа Ле-Мана». Сюжет картины развернется вокруг группы инженеров, которые под руководством Кэрролла Шелби и Кена Майлса строят новый «Форд» для сезона 1966 года. Об этом пишет Newburgh Gazette.

Сценарий для фильма под внутренним названием «Безымянный проект Ford vs. Ferrari» (Untitled Ford vs. Ferrari Project) напишут Джез и Джон-Генри Баттерворты. Ранее они работали над фантастическим боевиком «Грань будущего».

Роль Кэрролла Шелби, мечтающего создать американский спорткар, который победит итальянцев, возможно, достанется Мэту Дэймону.

Гонка «24 часа Ле-мана» 1966 года закончилась убедительной победой Ford — спорткарам Ford GT40 Mk.II удалось занять три первых места. Ferrari 275 GTB/C команды Maranello Concessionaires стала в этой гонке лишь восьмой. Следующие три года GT40 оставался безоговорочным лидером Ле-Мана.

В сентяре прошлого года появился первый трейлер документального фильма «Ferrari: Гонка к бессмертию» (Ferrari: Race to Immortality). Фильм, который охватывает события 1950 годов, расскажет о дебюте марки в Формуле-1 на Гран-при Монако 1950 года, истории пилотов Альфонсо де Портаго, Луиджи Муссо, Питера Коллинза, Майка Хоторна, и их взаимоотношениях с Энцо Феррари.

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