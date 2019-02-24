Smart привезет в Женеву концепт с необычной крышей

Судя по всему, новинка представляет собой вариацию прототипа Smart Forease, который показали прошлой осенью на Парижском автосалоне. Автомобиль с «плюсом» получил съемную крышу (мягкую или жесткую, пока непонятно), иное дизайнерское оформление с оранжевыми акцентами вместо ярко-зеленых и другие колесные диски.

Прошлогодний концепт Forease был построен в честь 20-летия марки Smart. Он получил электрическую силовую установку, круглые дисплеи на месте вентиляционных дефлекторов и интегрированные в заднюю часть кокпита динамики аудиосистемы.