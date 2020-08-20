Уничтоженный деревом Subaru Forester превратили в памятник

По словам Джо Мазримаса и Дайаны Левитт, во время грозы они слышали мощные раскаты грома и завывающий ветер. Но не думали, что плохие погодные условия так повлияют на их жизнь. Когда шторм прекратился, супруги выглянули в окно и увидели, что на крышу их Subaru Forester упало огромное дерево, фактически уничтожив кроссовер.

Хозяева «погибшего» Форестера решили отправить автомобиль на свалку. В ожидании представителей страховой компании им пришло в голову, что было бы забавно сделать из уничтоженного автомобиля памятник, который мог бы повеселить соседей. После недолгих раздумий пара отказалась от идеи утилизации и решила увековечить кроссовер.

Рядом с автомобилем супруги установили табличку с QR-кодом, пройдя по которому можно посмотреть видео, как сотрудники коммунальных служб удаляли упавшее дерево. Само же уличное произведение искусства Джо и Диана назвали «Поцелуй».