Мужчина припарковал в гостиной две машины, чтобы спасти их от урагана

С конца августа на территории Багамских островов и некоторых американских штатов, в том числе, и Флориды, бушует ураган «Дориан». Ему присвоили пятую, максимальную степень опасности, власти распорядились закрыть аэропорты и начать эвакуацию людей, которые находятся в зоне бедствия.

На первой неделе сентября ураган начал ослабевать — эксперты присвоили ему вторую категорию опасности, а скорость ветра снизилась с 257 километров в час до 175. Сейчас, по заявлению национального центра США по наблюдению за ураганами, «Дориан» движется исключительно по воде. Опасности для городов уже нет, но пока что сохраняется опасность шторма в некоторых отдельных районах.