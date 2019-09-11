Мужчина припарковал в гостиной две машины, чтобы спасти их от урагана

С конца августа на территории Багамских островов и некоторых американских штатов, в том числе, и Флориды, бушует ураган «Дориан». Ему присвоили пятую, максимальную степень опасности, власти распорядились закрыть аэропорты и начать эвакуацию людей, которые находятся в зоне бедствия.
На первой неделе сентября ураган начал ослабевать — эксперты присвоили ему вторую категорию опасности, а скорость ветра снизилась с 257 километров в час до 175. Сейчас, по заявлению национального центра США по наблюдению за ураганами, «Дориан» движется исключительно по воде. Опасности для городов уже нет, но пока что сохраняется опасность шторма в некоторых отдельных районах.
Житель Флориды решил своими силами спасти любимую BMW M3 1988 года выпуска, и припарковал ее прямо в гостиной. А поскольку там осталось еще немного свободного места, он решил поделиться убежищем с Volkswagen Golf GTI 1984 года, который принадлежит его другу.
Для автолюбителя это не первый подобный случай — два года назад он уже укрывал M3 в гостиной, когда жители штата страдали от урагана «Мэтью». Оказалось, что входная дверь его дома по счастливой случайности буквально на несколько сантиметров шире автомобиля, поэтому при должной аккуратности его удалось загнать внутрь.
Использование квартир и гаражей в качестве убежища для автомобилей — не редкость для американских штатов. Из-за урагана «Дориан», например, в начале сентября дилеру DeLorean из Флориды пришлось втиснуть в гараж несколько десятков автомобилей. Места оказалось слишком мало, поэтому машины пришлось парковать в два яруса, используя подъемники, и максимально близко друг к другу.