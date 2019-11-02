Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:59

Революция в Формуле-1: новая аэродинамика, низкопрофильные шины и ограничение бюджетов

Всемирный совет по автоспорту утвердил новый регламент на сезон 2021 года

© Formula 1 2021 Render
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о переходе Формулы-1 на новый технический и спортивный регламент, начиная с сезона 2021 года. Изменится подход к аэродинамике, текущие высокопрофильные 13-дюймовые покрышки уступят место 18-дюймовым шинам со светодиодной индикацией, вдобавок будет введено ограничение бюджетов.

Руководство чемпионата совместно с FIA и командами комплексно подошли к разработке новых правил: заинтересованные лица стремятся повысить зрелищность спорта, снизить финансовый разрыв между «богатыми» и «бедными» коллективами Формулы-1 и сделать «Королеву автоспорта» привлекательной для новых участников.

>
Reload
1 / 5

Фото: Formula 1 2021 Render

Ключевой технический аспект нового регламента — изменение требований к аэродинамике. Вернётся граунд-эффект, форма переднего и заднего антикрыло изменится. По мнению организаторов, через два года гонщики смогут активнее преследовать друг друга, не теряя прижимную силу в воздушном потоке позади соперника. Ожидается, что спортсмены смогут вести плотную борьбу и обмениваться позициями при минимальной разнице в темпе.

Пресс-служба Формулы-1 показала, почему новый регламент позволит гонщикам бороться активнее:

Кроме того, FIA введёт обязательный лимит бюджетов в размере 175 миллионов долларов на сезон. В эту сумму не будут включаться зарплаты гонщиков, трёх ведущих сотрудников и маркетинговые расходы. Для сравнения бюджет ведущих команд Формулы-1 в 2019 году по оценкам инсайдеров достигает 450 миллионов долларов — столько тратят Mercedes и Ferrari.

«Конюшня» Renault F1 Team пофантазировала, как будет выглядеть её болид в 2021 году

По оценкам инженеров машины 2021 года станут медленнее нынешних на 3-3,5 секунды на круге. Количество стандартизированных узлов и деталей будет увеличено, а замены компонентов болида сверх лимита будут караться спортивными штрафами.

Кроме того, планируется сократить формат гоночного уик-энда с четырёх до трёх дней и увеличить ежегодное количество Гран-При до 25.