Революция в Формуле-1: новая аэродинамика, низкопрофильные шины и ограничение бюджетов

По оценкам инженеров машины 2021 года станут медленнее нынешних на 3-3,5 секунды на круге. Количество стандартизированных узлов и деталей будет увеличено, а замены компонентов болида сверх лимита будут караться спортивными штрафами.

Кроме того, планируется сократить формат гоночного уик-энда с четырёх до трёх дней и увеличить ежегодное количество Гран-При до 25.