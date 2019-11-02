Революция в Формуле-1: новая аэродинамика, низкопрофильные шины и ограничение бюджетов

Руководство чемпионата совместно с FIA и командами комплексно подошли к разработке новых правил: заинтересованные лица стремятся повысить зрелищность спорта, снизить финансовый разрыв между «богатыми» и «бедными» коллективами Формулы-1 и сделать «Королеву автоспорта» привлекательной для новых участников.
Фото: Formula 1 2021 Render
Ключевой технический аспект нового регламента — изменение требований к аэродинамике. Вернётся граунд-эффект, форма переднего и заднего антикрыло изменится. По мнению организаторов, через два года гонщики смогут активнее преследовать друг друга, не теряя прижимную силу в воздушном потоке позади соперника. Ожидается, что спортсмены смогут вести плотную борьбу и обмениваться позициями при минимальной разнице в темпе.
An entirely new aerodynamic set-up is coming to F1 in 2021— Formula 1 (@F1) October 31, 2019
It's the first time in history that F1 cars have specifically been designed with a chasing car in mind#F12021 pic.twitter.com/jNYvbr2e44
Кроме того, FIA введёт обязательный лимит бюджетов в размере 175 миллионов долларов на сезон. В эту сумму не будут включаться зарплаты гонщиков, трёх ведущих сотрудников и маркетинговые расходы. Для сравнения бюджет ведущих команд Формулы-1 в 2019 году по оценкам инсайдеров достигает 450 миллионов долларов — столько тратят Mercedes и Ferrari.
#RSspirit #F12021— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 31, 2019
*Images for illustrative purpose only pic.twitter.com/y4LqfD3zdc
По оценкам инженеров машины 2021 года станут медленнее нынешних на 3-3,5 секунды на круге. Количество стандартизированных узлов и деталей будет увеличено, а замены компонентов болида сверх лимита будут караться спортивными штрафами.
Кроме того, планируется сократить формат гоночного уик-энда с четырёх до трёх дней и увеличить ежегодное количество Гран-При до 25.