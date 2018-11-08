Формула-1 приедет во Вьетнам

Трек длиной 5565 метров с 22 поворотами создадут в новопостроенном районе, вблизи стадиона. На трассе будет прямая длиной 1,5 километра — по предварительным расчетам, она позволит болидам Формулы-1 разгоняться до 335 километров в час.
Некоторые части будущей трассы напоминают другие треки, принимающие Формулу-1. Например, тесная связка из первых двух поворотов напоминает это же место на Нюрбургринге. Секцию на выходе из двенадцатого поворота, петляющую между отбойников, сравнивают с подъемом после виража Sainte Devote в Монако. А секция между 16 и 19 поворотами напоминает «эску» на Сузуке.
Место проведеия будущего Гран-При уже проинспектировал Чарли Уайтинг — гоночный директор Формулы-1 и делегат FIA по безопасности. Он сказал журналистам, что не сомневается в окончании работ в срок: «Большая часть трассы уже существует в виде улиц, но одна секция пока не построена. Это открытое пространство, на котором возведут здания боксов. Потом этот отрезок трассы также станет дорогой».