Формула-1 приедет во Вьетнам

Место проведеия будущего Гран-При уже проинспектировал Чарли Уайтинг — гоночный директор Формулы-1 и делегат FIA по безопасности. Он сказал журналистам, что не сомневается в окончании работ в срок: «Большая часть трассы уже существует в виде улиц, но одна секция пока не построена. Это открытое пространство, на котором возведут здания боксов. Потом этот отрезок трассы также станет дорогой».