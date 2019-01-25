В McLaren придумали формульный болид 2050 года

В 2050 году изменится и одежда гонщиков. В McLaren считают, что произойдет переход от огнестойкого комбинезона к костюму, похожему на те, что носят пилоты истребителей. А сделаны они будут из ультрасовременного нейлона, термопластика и алюминизированного майлара — плёнки на основе синтетического полиэфирного волокна.