В McLaren придумали формульный болид 2050 года

Концепт под названием MCLExtreme предвосхищает изменение технических требований и переход к активной аэродинамике. Технологии 2050 года позволят создавать меняющие форму боковые обтекатели, которые будут расширяться в поворотах, улучшая стабильность автомобиля, и сужаться на прямых, позволяя быстрее достигать максимальной скорости. Вдохновением для такого решения стали жабры белой акулы, работающие аналогичным способом.
Прорыв в области искусственного интеллекта сделает возможным использование виртуальных помощников. В режиме реального времени они будут выводить на голографический проекционный дисплей текущую гоночную стратегию, информацию о настройках машины, а также данные о состоянии пилота. На основе эмоционального состояния водителя AI сможет давать рекомендации по ходу гонки.
Электрические болиды будущего будут подпитываться от беспроводных зарядок. Мощные терминалы позволят наполнять батареи машин с 10 до 50 процентов за 30 секунд. Колеса, сделанные из самовосстанавливающегося композита, будут светиться разным цветом, зависящим от настроения гонщика.
В 2050 году изменится и одежда гонщиков. В McLaren считают, что произойдет переход от огнестойкого комбинезона к костюму, похожему на те, что носят пилоты истребителей. А сделаны они будут из ультрасовременного нейлона, термопластика и алюминизированного майлара — плёнки на основе синтетического полиэфирного волокна.