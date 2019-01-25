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11:49

В McLaren придумали формульный болид 2050 года

Концепт MCLExtreme получил меняющие форму элементы активной аэродинамики

Технологическая компания McLaren Applied Technologies, входящая в состав McLaren Group, представила, какими могли бы быть болиды Формулы Е в 2050 году. По мнению авторов проекта, гоночные машины получат меняющую форму активную аэродинамику и виртуального второго пилота, а также смогу разгоняться до 500 километров в час.

Концепт под названием MCLExtreme предвосхищает изменение технических требований и переход к активной аэродинамике. Технологии 2050 года позволят создавать меняющие форму боковые обтекатели, которые будут расширяться в поворотах, улучшая стабильность автомобиля, и сужаться на прямых, позволяя быстрее достигать максимальной скорости. Вдохновением для такого решения стали жабры белой акулы, работающие аналогичным способом.

Прорыв в области искусственного интеллекта сделает возможным использование виртуальных помощников. В режиме реального времени они будут выводить на голографический проекционный дисплей текущую гоночную стратегию, информацию о настройках машины, а также данные о состоянии пилота. На основе эмоционального состояния водителя AI сможет давать рекомендации по ходу гонки.

Электрические болиды будущего будут подпитываться от беспроводных зарядок. Мощные терминалы позволят наполнять батареи машин с 10 до 50 процентов за 30 секунд. Колеса, сделанные из самовосстанавливающегося композита, будут светиться разным цветом, зависящим от настроения гонщика.

В 2050 году изменится и одежда гонщиков. В McLaren считают, что произойдет переход от огнестойкого комбинезона к костюму, похожему на те, что носят пилоты истребителей. А сделаны они будут из ультрасовременного нейлона, термопластика и алюминизированного майлара — плёнки на основе синтетического полиэфирного волокна.

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