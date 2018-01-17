Kia сравнила новый седан с суперкаром Lamborghini

Компания Kia выпустила рекламный ролик, в котором сравнивает седан Forte нового поколения с суперкаром Lamborghini Aventador. В шутливом видео перечисляются преимущества седана перед итальянским купе.

Первое преимущество, по мнению компании Kia, заключается в том, что у «Форте» четыре обычных двери и большой багажник, объем которого в три раза больше, чем у «Авентадора». Кроме того, у корейского седана есть сенсорный экран мультимедийной системы, беспроводная зарядка для смартфона и пять посадочных мест.

В Kia заявили, что Lamborghini едет «слегка быстрее» Forte, однако за цену «Авентадора» (около 400 тысяч долларов) можно купить сам седан и «небольшую виллу в Италии».

Премьера нового Kia Forte состоялась на моторшоу в Детройте. Седан оснащен 149-сильным мотором и вариатором. В России модель Forte продается под именем Cerato.