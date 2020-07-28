Toyota готовит две новинки для России

Обновлённый Toyota Fortuner дебютировал в начале этого лета. Рестайлинговый внедорожник отличается от дореформенной модели оформлением передней части: бампером со встроенными ходовыми огнями и светодиодными фарами, которые стали частью стандартного оснащения. Кроме того, он получил новые фонари и 18-дюймовые диски.

Вместе с тем обновлённый Fortuner обзавёлся модернизированным 2,8-литровым дизелем. Была улучшена система охлаждения, изменён управляющий софт, мощность возросла со 177 лошадиных сил до 204 сил — а расход снизился на 17 процентов.