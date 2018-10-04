Кен Блок, 1400-сильный «Мустанг» и много дыма: новый дрифт-ролик

В ролике снялся исландский спортсмен и актер Хафтор Бьёрнсон, который считается самым сильным человеком в мире. Он же исполнил роль Горы в сериале «Игра престолов».
В видео Кен Блок также подрифтил вокруг классических автомобилей MINI и легендарного истребителя Spitfire времен Второй мировой войны.
Трейлер игры Forza Horizon 4
В Гудвуде пройдет двухдневный фестиваль в честь запуска Forza Horizon 4. В игре можно будет проехать как на «Хуникорне» Кена Блока, так и на других его автомобилях. Всего в гонке будет доступно более 450 машин.