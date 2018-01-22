Почти как Кен: лучшие пародии на «Джимхану»

Недавно свою пародию на «Джимхану» Кена Блока снял даже Джереми Кларксон. А до него попытки нажиться на славе (а заодно и немного потроллить) популярного пилота предпринимали десятки других, менее известных персонажей. Мы собрали самые занимательные из них.

Например, для зрелищных заносов и столбов пыли, оказывается, вовсе не нужны 800-сильные полноприводные «Фиесты» из ралли-кросса - достаточно старенькой модели с уже уставшим кузовом и крошечным моторчиком. Дешево, сердито, а зрительской любви при этом ненамного меньше – в умении пародировать Кена Блока Этинне Гьерра преуспел.

Как и в случае Кеном Блоком, автомобильная техника Гьерры эволюционирует от эпизода к эпизоду: если свою «карьеру» он начинал на «Фиесте» второго поколения, то впоследствии ее заменила новая, «суперскоростная» Fiesta третьей генерации.

Но обязательно ли нужен «Форд»? Отнюдь. Команда Car Bros сняла свою версию «Джимханы», использовав в качестве боевого автомобиля видавшую жизнь Honda Civic – которая «звучит» богаче, чем симфонический оркестр. Глядя на это выступление невольно начинаешь верить, что «творчество» Блока – это действительно просто…

…ведь для этих целей сгодится даже старый универсал Chevrolet Cavalier.

Некоторые энтузиасты еще помнят времена, когда регулярными автомобилями Блока были не модели Ford, а Subaru. Учитывая, что оппозитный двигатель по умолчанию звучит эффектно, не удивительно, что некоторые для своей «Джимханы» делает выбор именно в пользу японских автомобилей – взять хотя бы Джима Фарму…

…и одного небезызвестного британского журналиста, который устроил настоящие танцы на педалях Impreza WRX STI. Заносы на полях среди овец, дымовые завесы, резкие переключения передач, объезд препятствий с миллиметровой точностью и, конечно же, полное уверенности и крутизны лицо – все это можно наблюдать в ролике Farmkhanа, которая стала изюминкой пятого эпизода второго сезона шоу The Grand Tour.

Наконец, кто вообще сказал, что Gymkhana – удел автомобилей? В мире полным-полно других транспортных средств, способных ехать в заносе. Например, электрический гольф-карт…

…а также дрифтовый электрокарт, обвешанный изображениями бывших машин Кена Блока – лишь бы за рулем был чувак в огромных солнцезащитных очках да с щетиной побрутальнее. Остается лишь найти просторный склад для подобной забавы и ручного Кинг-Конга. \m

Кстати, лучшие моменты «Джимхан» можно увидеть тут, а на все машины Кена Блока посмотреть здесь.

Иллюстрации: Из открытых источников