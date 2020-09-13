Китайцы показали брутальный пикап с дизайном в стиле Ford F-150

О полноразмерном пикапе Foton известно ещё меньше: китайская марка поделилась ранней зарисовкой, из которой следует, что дизайн модели будет оригинальным, а формы — более округлыми.

Основой большого грузовичка послужит новая архитектура P4, среди силовых агрегатов окажется гибридный турбодизель объёмом 3,8 литра в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. Тяговитый мотор будет работать в паре с 9-диапазонным «автоматом». Также предусмотрены бензиновые и полностью электрические версии грузовичка. В иерархии Foton пикап на платформе P4 станет флагманом.