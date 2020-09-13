Китайцы показали брутальный пикап с дизайном в стиле Ford F-150

Грузовичок Foton General уже попался местным фотошпионам: судя по снимкам, речь идёт об утилитарной среднеразмерной модели, которая чуть крупнее УАЗ «Пикап». Моделью General китайский автопроизводитель пытается подражать Ford F-150 — мировому бестселлеру среди пикапов.
Фото: autohome.com.cn
Некоторые данные о технической начине Foton General известны. Гамма моторов будет состоять из «турбочетвёрок» — 2,0-литровой бензиновой и дизельных объёмом 2,0 и 2,5 литра. Бензиновый агрегат разовьёт 238 лошадиных сил, а базовый дизель отличится крутящим моментом 390 Нм. Все двигатели будут сочетаться с 8-диапазонным «автоматом» ZF, другие подробности держатся в секрете. Вероятно, Foton General получит традиционную схему полного привода с базовыми задними ведущими колёсами и жёстко подключаемой передней осью.
Новый полноразмерный пикап Foton
О полноразмерном пикапе Foton известно ещё меньше: китайская марка поделилась ранней зарисовкой, из которой следует, что дизайн модели будет оригинальным, а формы — более округлыми.
Основой большого грузовичка послужит новая архитектура P4, среди силовых агрегатов окажется гибридный турбодизель объёмом 3,8 литра в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. Тяговитый мотор будет работать в паре с 9-диапазонным «автоматом». Также предусмотрены бензиновые и полностью электрические версии грузовичка. В иерархии Foton пикап на платформе P4 станет флагманом.
Обе новинки Foton дебютируют на автосалоне в Пекине 26 сентября. Среднеразмерный General предстанет перед публикой в серийном виде, ведь продажи модели в Поднебесной планируют начать в ноябре. Полноразмерный роскошный грузовичок может быть раскрыт в статусе концепта.
Российским потребителям продукция Foton известна в основном по коммерческому транспорту, ведь у нас в стране китайская фирма продают только две легковые модели — устаревший внедорожник Sauvana и небольшой пикап Tunland.