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18:42

Все четыре совместных суперкара Aston Martin и Zagato ушли в одни руки

В семейство эксклюзивных машин вошло купе, кабриолет, спидстер и трехдверный универсал

В Великобритании один человек купил сразу четыре автомобиля из специальной серии суперкаров, разработанной компанией Aston Martin совместно с ателье Zagato. В это семейство входит купе, кабриолет, спидстер и шутинг-брейк.
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Все автомобили построены на базе суперкара Aston Martin Vanquish S. В общей сложности будет выпущено 325 автомобилей: по 99 купе, кабриолетов и универсалов, а также всего 28 спидстеров. По одному автомобилю в каждом кузове и купил знакомый YouTube-блогера Mr JWW, который в своем ролике показал все машины перед их передачей владельцу на заводе в Гейдоне.

Видео: Mr JWW

Все модели семейства оснащены атмосферным бензиновым двигателем V12 мощностью 600 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Сотню» машины набирают менее чем за четыре секунды.

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Первым автомобилем серии стало купе Vanquish Zagato. Машина дебютировала в мае 2016 года на фестивале Concorso dʼEleganza Villa dʼEste, который проходит на итальянском озере Комо.

Стоимость машин семейства не уточнялась. Однако ранее появлялась информация о том, что за открытый вариант Vanquish Zagato просили 850 тысяч долларов.

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