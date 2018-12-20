Все четыре совместных суперкара Aston Martin и Zagato ушли в одни руки

Все автомобили построены на базе суперкара Aston Martin Vanquish S. В общей сложности будет выпущено 325 автомобилей: по 99 купе, кабриолетов и универсалов, а также всего 28 спидстеров. По одному автомобилю в каждом кузове и купил знакомый YouTube-блогера Mr JWW, который в своем ролике показал все машины перед их передачей владельцу на заводе в Гейдоне.
Видео: Mr JWW
Все модели семейства оснащены атмосферным бензиновым двигателем V12 мощностью 600 лошадиных сил, который сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. «Сотню» машины набирают менее чем за четыре секунды.
Первым автомобилем серии стало купе Vanquish Zagato. Машина дебютировала в мае 2016 года на фестивале Concorso dʼEleganza Villa dʼEste, который проходит на итальянском озере Комо.
Стоимость машин семейства не уточнялась. Однако ранее появлялась информация о том, что за открытый вариант Vanquish Zagato просили 850 тысяч долларов.