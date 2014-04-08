Ford завершит выпуск "заряженных" машин для Австралии спецверсией

Отличительной чертой новинки также станет ряд кузовных элементов, выполненных в духе классических австралийских Falcon GT и масл-каров «Форда» 1970-х. В частности, седан будет предлагаться со знаменитой полосой вдоль кузова и затемненными фарами головного света.

В салоне седана появятся спортивные сидения, частично обтянутые кожей, а также новая рукоять селектора коробки передач.

Данные о силовой установке новинки пока не разглашаются. Ожидается, что Falcon GT F получит пятилитровую бензиновую «восьмерку» Coyote с механическим нагнетателем, отдача которой составит около 470 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мотор будет работать в паре с шестиступенчатой "механикой" или автоматической трансмиссией такого же диапазона.