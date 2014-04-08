Ford завершит выпуск "заряженных" машин для Австралии спецверсией

Ford завершит выпуск "заряженных" машин для Австралии спецверсиейКомпания FPV выпустит 550 седанов Falcon GT F
Придворное тюнинг-ателье австралийского подразделения компании Ford — Ford Performance Vehicles (FPV) — собирается построить спецверсию седана Falcon GT, который получит в названии приставку F (Final — "последний"). После выпуска новинки компания FPV прекратит производство.
Ford прекратит производство автомобилей и моторов в Австралии с октябре 2016 года. Тем не менее, поставки машин на этот рынок будут продолжены, а число предлагаемых моделей увеличится на 30 процентов (гамму дополнят, в частности, Taurus, Explorer и Mustang). Ранее о прекращении сборки машин в стране объявили Toyota и Holden.
Модель в модификации GT F получит более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости и перенастроенную подвеску. Седан также оснастят тормозными механизмами Brembo — шестипоршневыми спереди и четырехпоршневыми сзади. Спецверсия обзаведется более широкими задними покрышками Dunlop Sports Maxx размерности 275/35 и 19-дюймовыми колесными дисками.
Отличительной чертой новинки также станет ряд кузовных элементов, выполненных в духе классических австралийских Falcon GT и масл-каров «Форда» 1970-х. В частности, седан будет предлагаться со знаменитой полосой вдоль кузова и затемненными фарами головного света.
В салоне седана появятся спортивные сидения, частично обтянутые кожей, а также новая рукоять селектора коробки передач.
Данные о силовой установке новинки пока не разглашаются. Ожидается, что Falcon GT F получит пятилитровую бензиновую «восьмерку» Coyote с механическим нагнетателем, отдача которой составит около 470 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мотор будет работать в паре с шестиступенчатой "механикой" или автоматической трансмиссией такого же диапазона.
Всего FPV выпустит 550 экземпляров новинки: 500 машин для австралийского рынка, а остальные — для Новой Зеландии. Стоимость седана будет начинаться от 77 тысяч 990 австралийских долларов (72,8 тысячи долларов США).
Кроме того, австралийцы выпустят ограниченную серию из 120 спортивных пикапов Pursuit Ute, которые также оснастят компрессорным пятилитровым мотором V8 мощностью 429 лошадиных сил (545 Нм). Цены на пикап стартуют с отметки 52 тысячи 990 австралийских долларов (49,5 тысячи американских долларов).