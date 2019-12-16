Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:07

Забастовки во Франции привели к рекордным для страны пробкам

Заторы растянулись на 630 километров

Алексей Носаченко
На двенадцатый день забастовки против пенсионной реформы в Парижском регионе зафиксировали рекордные пробки. Заторы в столице Франции и на прилегающих к ней территориях растянулись на 630 километров.

Массовые протесты привели к закрытию восьми линий метро, причем оставшиеся функционируют с перебоями. Железнодорожная компания SNCF объявила о сильном сокращении внутреннего движения поездов, а международная Eurostar была вынуждена полностью приостановить движения составов. Путешествующих просят отказаться от поездок либо воспользоваться другим видом транспорта.

Протесты проходят по всей Франции. Они вызваны повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Несмотря на уступки со стороны правительства, которое было вынуждено пересмотреть реформу, забастовки возобновились с новой силой. Теперь причиной стало уменьшение суммы выплат после достижения пенсионного возраста.

Ранее в Сети появилось видео с пробками в Лос-Анджелесе на День благодарения. По данным CNBS, в 2019 году количество людей, путешествующих из одного штата в другой, достигло отметки 55 миллионов – эта цифра учитывает не только автомобилистов, но и тех, кто отправился в дорогу на поездах и самолетах. Аналитики подчеркивают, что это рекорд за последние 14 лет.

Источник: Le Figaro