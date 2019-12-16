Забастовки во Франции привели к рекордным для страны пробкам

Массовые протесты привели к закрытию восьми линий метро, причем оставшиеся функционируют с перебоями. Железнодорожная компания SNCF объявила о сильном сокращении внутреннего движения поездов, а международная Eurostar была вынуждена полностью приостановить движения составов. Путешествующих просят отказаться от поездок либо воспользоваться другим видом транспорта.
Протесты проходят по всей Франции. Они вызваны повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Несмотря на уступки со стороны правительства, которое было вынуждено пересмотреть реформу, забастовки возобновились с новой силой. Теперь причиной стало уменьшение суммы выплат после достижения пенсионного возраста.
Ранее в Сети появилось видео с пробками в Лос-Анджелесе на День благодарения. По данным CNBS, в 2019 году количество людей, путешествующих из одного штата в другой, достигло отметки 55 миллионов – эта цифра учитывает не только автомобилистов, но и тех, кто отправился в дорогу на поездах и самолетах. Аналитики подчеркивают, что это рекорд за последние 14 лет.