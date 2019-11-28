Посмотрите на гигантские пробки из-за Дня благодарения

13:52
© pixabay.com
Для жителей Лос-Анджелеса ежегодной традицией Дня благодарения является не только праздничная индейка на столе, но и стояние в многокилометровых пробках. Впрочем, в этот день большинство американцев спешат к семьям в другие штаты, а потому транспортный коллапс характерен не только для этого калифорнийского города.
По данным CNBS, в 2019 году количество людей, путешествующих из одного штата в другой в День благодарения, достигло отметки 55 миллионов – эта цифра учитывает не только автомобилистов, но и тех, кто отправился в дорогу на поездах и самолетах. Аналитики подчеркивают, что это рекорд за последние 14 лет. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 54 миллионов, в 2017-м – 50 миллионов, а за год до этого – 48 миллионов.
Видео: CBS Los Angeles
Однако хуже всего транспортная ситуация именно в Лос-Анджелесе, который возглавляет рейтинг самых пробочных городов мира. В этом году час пик пришелся на промежуток с 17:00 до 19:00 – именно в этот время на трассе 405, которая имеет по шесть полос в каждом направлении, скопилось наибольшее количество автомобилей.