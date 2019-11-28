Посмотрите на гигантские пробки из-за Дня благодарения

По данным CNBS, в 2019 году количество людей, путешествующих из одного штата в другой в День благодарения, достигло отметки 55 миллионов – эта цифра учитывает не только автомобилистов, но и тех, кто отправился в дорогу на поездах и самолетах. Аналитики подчеркивают, что это рекорд за последние 14 лет. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял 54 миллионов, в 2017-м – 50 миллионов, а за год до этого – 48 миллионов.