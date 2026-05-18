Франция заказала «Мерседесу» тысячи оборудованных дронами грузовых внедорожников
Mercedes-Benz Zetros представляет собой полноприводный грузовик капотной компоновки. Модель оснащается цельнометаллической двухдверной трёхместной кабиной, для которой также предлагается бронированное исполнение.
Базовым является рядный шестицилиндровый турбодизель объёмом 7,2 л отдачей 326 л.с., но также существует 12-литровое исполнение мощностью 428 л.с., с которым идёт 16-ступенчатая механическая коробка.
Франция и Литва заказали немецкому автопроизводителю сотни грузовых автомобилей Arocs 6×6. В топовой модицификации допустимая масса грузовика составляет 40 тонн, а полная масса автопоезда — 250 тонн.
Отдельно упоминается, что европейские вооружённые силы также заказывают «Мерседесу» вездеходы Unimog, фургоны Sprinter и внедорожники G-Class. Часть техники оборудована баллистической защитой.
