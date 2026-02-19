Фраза-мем «Можно, а зачем?» станет торговой маркой «АвтоВАЗа»

Фразу «Можно, а зачем?» произнес директор по продуктам «АвтоВАЗа» Олег Груненков в интервью блогеру Амирану Сардарову. Он отвечал на вопрос, может ли «АвтоВАЗ» разработать автомобиль, аналогичный продукции BMW.

«Товарные знаки планируют зарегистрировать по десяти классам (№ 9, 12, 16, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 41) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — безалкогольные напитки, кожа и изделия из нее, игрушки и игры, автомобили и запасные части к ним, печатные издания, обувь и одежда, реклама, передача сообщений и изображений и постановка шоу», — отмечается в сообщении агентства ТАСС.

После того, как фраза Груненкова стала вирусной в Сети, мерч с этим выражением появился в продаже. Продавцы на маркетплейсах предложили покупателям наклейки на стекло автомобиля, рамки для номерных знаков, футболки с надписью, а также шильдики с дизайном в стиле оригинальных эмблем классических моделей Lada — в частности, универсала ВАЗ-2104 и седана ВАЗ-2105.

