Polestar объявила сроки выхода новой модели 4 Estate на глобальный рынок

Новая версия Polestar 4, уже замеченная во время дорожных тестов в Китае, будет отличаться более практичным кузовом с плоской линией крыши и просторным багажным отделением. Ожидается, что этот более универсальный вариант популярной модели, построенной на архитектуре SEA, поможет привлечь новых покупателей.

Решение о расширении линейки принято на фоне сложной финансовой ситуации: за первые три квартала прошлого года убытки компании составили $ 1,5 млрд. При этом общемировые продажи Polestar в 28 странах выросли на 34%, достигнув 60 тыс. автомобилей, хотя на китайском рынке, где бренд закрыл последний магазин прямых продаж, наблюдается спад.

Помимо Polestar 4 Estate, компания выпустит летом 2026 года четырехдверный GT Polestar 5 с мощностью 872 л.с. В начале 2027 года ожидается старт продаж Polestar 2 второго поколения, а к 2028 году появится компактный внедорожник Polestar 7.

В компании рассчитывают, что расширение модельного ряда обеспечит двузначные показатели роста розничных продаж в текущем году.

Ранее сообщалось, что возрожденная марка «Руссо-Балт» пообещала снизить цены.