Новый Hyundai Tucson «испугает» дизайном

В интервью Motor Authority Сан Юп Ли не стал вдаваться в детали, сообщив лишь, что общность дизайна не будет заметна на первый взгляд. Только при детальном рассмотрении можно сказать, что тот или иной элемент является фирменным решением Hyundai. Также Сан Юп Ли не уточнил сроки появления Tucson нового поколения.

Недавно в линейке Hyundai Tuscon появилась «спортивная» версия N Line. Кроссоверу перенастроили подвеску, обновили программу управления электроусилителя руля, а также чуть подкорректировали внешность. Так, отличить машину можно по уникальному рисунку дневных ходовых огней и фарам с черной подложкой.