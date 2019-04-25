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18:45

Новый Hyundai Tucson «испугает» дизайном

Каким станет кроссовер рассказал вице-президент центра дизайна марки

Вице-президент центра стилистики Hyundai Сан Юп Ли назвал дизайн Tucson следующего поколения «шокирующим» или даже «пугающим». Следуя тренду, заданному последними новинками вроде Sonata и Venue, можно ожидать, что во внешности кроссовера не будет прослеживаться сходства с другими моделями южнокорейской марки.
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В интервью Motor Authority Сан Юп Ли не стал вдаваться в детали, сообщив лишь, что общность дизайна не будет заметна на первый взгляд. Только при детальном рассмотрении можно сказать, что тот или иной элемент является фирменным решением Hyundai. Также Сан Юп Ли не уточнил сроки появления Tucson нового поколения.

Недавно в линейке Hyundai Tuscon появилась «спортивная» версия N Line. Кроссоверу перенастроили подвеску, обновили программу управления электроусилителя руля, а также чуть подкорректировали внешность. Так, отличить машину можно по уникальному рисунку дневных ходовых огней и фарам с черной подложкой.

Обычный Hyundai Tucson нынешнего поколения стоит в России от 1 444 000 рублей. Модель предлагается с «атмосферником» 2.0 MPI и турбомотором 1.6 Turbo-GDI. В зависимости от двигателя кроссовер комплектуется шестиступенчатой «механикой», шестидиапазонным «автоматом» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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