Ford Bronco Sport получил яркую версию Free Wheeling в стиле 1970-х

Ford Bronco Sport получил яркую версию Free Wheeling в стиле 1970-хКроссовер отличается внешним и внутренним декором, а также ограниченным тиражом
Кроссоверу Ford Bronco Sport добавили версию в стиле 1970-х. Исполнение Free Wheeling основано на комплектации Big Bend и предлагается с «турботройкой» 1.5 в паре с восьмидиапазонным автоматом. Главное отличие машины — винтажная графика на боковинах, колеса особого дизайна и эксклюзивная отделка салона. Тираж Bronco Sport Free Wheeling будет ограничен.
Машины Ford со стайлинг-пакетом Free Wheeling стали символом 70-х. И теперь такое же исполнение есть у кроссовера Bronco Sport. Рецепт прежний: яркие полосы на боковинах, к которым добавлены крашеные стальные колеса, а также черная отделка бамперов, корпусов боковых зеркал и вставок решетки радиатора.
Выпуск Bronco Sport Free Wheeling будут ограничен. В основу всех машин ляжет версия Big Bend, вторая по старшинству после начальной Base.
я выбрал вместо рекламы.
Салон кроссовера выполнен в цветах Black Onyx и Dark Space Grey. На спинки сидений нанесены красные, оранжевые и желтые полосы. Декоративная прострочка выполнена в технике омбре, с плавным переходом оттенков, а на передней панели и дверях есть насыщенные красные акценты.
Яркая спецверсия в первую очередь адресована молодой аудитории, а не преданным фанатам марки. Она идет с бензиновая «турботройка» 1.5 (183 л.с., 258 Нм), восьмидиапазонным автоматом и полным приводом.
В 1970-х версии Free Wheeling были у F-100, F-150, Bronco, Econoline, Courier и Pinto Cruising Wagon. Их отличали затемненная решетка радиатора и фары, а также колеса особого дизайна и уникальный салон. Поскольку такие версии выпускали всего пять лет и небольшими тиражами, сейчас их очень трудно найти. И если подобный автомобиль где-то всплывает, то сразу приковывает к себе внимание.