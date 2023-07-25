Ford Bronco Sport получил яркую версию Free Wheeling в стиле 1970-х

Машины Ford со стайлинг-пакетом Free Wheeling стали символом 70-х. И теперь такое же исполнение есть у кроссовера Bronco Sport. Рецепт прежний: яркие полосы на боковинах, к которым добавлены крашеные стальные колеса, а также черная отделка бамперов, корпусов боковых зеркал и вставок решетки радиатора.

Выпуск Bronco Sport Free Wheeling будут ограничен. В основу всех машин ляжет версия Big Bend, вторая по старшинству после начальной Base.