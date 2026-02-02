«Фронтальный краш-тест» Jaecoo J8 на трассе под Оренбургом попал на видео

Утверждается, что водитель Toyota также остался цел. Видеозапись с последствиями лобового ДТП стала вирусной в соцсетях.

«Тем, кто говорит, что „китайцы“ это плохо: она спасла мне жизнь. Лобовое, представляете? Я ехал в Стерлитамак и мне Toyota-автобус вышел просто в лоб навстречу», — рассказал водитель Jaecoo J8.

На кадрах с регистратора в китайском автомобиле видно, что ему навстречу резко выехал белый микроавтобус. Произошло столкновение.