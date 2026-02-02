«Фронтальный краш-тест» Jaecoo J8 на трассе под Оренбургом попал на видео
Утверждается, что водитель Toyota также остался цел. Видеозапись с последствиями лобового ДТП стала вирусной в соцсетях.
«Тем, кто говорит, что „китайцы“ это плохо: она спасла мне жизнь. Лобовое, представляете? Я ехал в Стерлитамак и мне Toyota-автобус вышел просто в лоб навстречу», — рассказал водитель Jaecoo J8.
На кадрах с регистратора в китайском автомобиле видно, что ему навстречу резко выехал белый микроавтобус. Произошло столкновение.
На кадрах с последствиями ДТП видно, что у китайского кроссовера сработали фронтальные и боковые подушки безопасности. Также у автомобиля разбита передняя часть, но «клетка» салона осталась целой. На лице водителя, снявшего видео, видны следы крови. Он рассказал о том, что не получил переломов, а ссадины на носу образовались при срабатывании подушки безопасности.
