Названы самые аварийные автомобили в России

Сервис поиска и проверки подержанных машин Avtocod подсчитал, что за 2025 год с автомобилями Hyundai Solaris в России произошло 21,5 тыс. ДТП. На втором месте по аварийности Kia Rio всех поколений: машины этой модели участвовали в 21,2 тыс. аварий. На третьем месте Volkswagen Polo, попавшие за год в 17,6 тыс. ДТП.

За бюджетными иномарками в этом рейтинге следует Toyota Camry (14,2 тыс. аварий). В число 11 машин с наибольшим числом ДТП за год вошли также Lada Granta и Priora, Ford Focus, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Corolla, BMW 5 Series и Skoda Octavia.

Авторы исследования обращают внимание, что часть этих автомобилей, включая Hyundai Solaris и Kia Rio, продолжают активно использоваться в такси, а следовательно, интенсивно эксплуатируются, набирают высокий пробег и регулярно попадают в аварии.

Ранее стало известно, что Lexus снимет с производства купе LC с мотором V8.