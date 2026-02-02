Новости
Опубликовано 02 февраля 2026, 11:48
1 мин.

Названы самые аварийные автомобили в России

Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo и Toyota Camry стали самыми аварийными в России. В прошедшем 2025 году именно за автомобилями этих моделей зафиксировано наибольшее количество ДТП. Высокая аварийность объясняется тем, что в российском автопарке очень много автомобилей этих моделей. То обстоятельство, что их используют в такси, также толкает статистику аварийности вверх.
© Hyundai
Сервис поиска и проверки подержанных машин Avtocod подсчитал, что за 2025 год с автомобилями Hyundai Solaris в России произошло 21,5 тыс. ДТП. На втором месте по аварийности Kia Rio всех поколений: машины этой модели участвовали в 21,2 тыс. аварий. На третьем месте Volkswagen Polo, попавшие за год в 17,6 тыс. ДТП.

За бюджетными иномарками в этом рейтинге следует Toyota Camry (14,2 тыс. аварий). В число 11 машин с наибольшим числом ДТП за год вошли также Lada Granta и Priora, Ford Focus, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Corolla, BMW 5 Series и Skoda Octavia.

Авторы исследования обращают внимание, что часть этих автомобилей, включая Hyundai Solaris и Kia Rio, продолжают активно использоваться в такси, а следовательно, интенсивно эксплуатируются, набирают высокий пробег и регулярно попадают в аварии.

Источник:Avtocod
Автор:Михаил Лобачёв
