Пикап Nissan Frontier с пробегом более 1,6 миллиона километров вернули на завод

Прежний пикап Мерфи выставили в качестве экспоната на заводе в штате Теннесси, с конвейера которого он когда-то сошёл. Сам Мерфи недавно пересел на новый Frontier, который был ему обещан ещё зимой этого года. Тогда мужчина заявил, что планирует работать в доставке как минимум до 2025 года, так что новый пикап служит прежним целям.
Несмотря на рекордный пробег прежнего Frontier, Мерфи не часто приходилось его ремонтировать. Например, на 725 тысячах километров курьер сдал автомобиль в сервис для замены радиатора, а на отметке в 1,3 миллиона километров потребовалась замена сцепления пятиступенчатой механической коробки передач. Кроме того, Мерфи самостоятельно менял масло каждые 16 тысяч километров.
Новый Frontier для рынка США внешне практически не отличается от дореформенной модели. Главное новшество – двигатель V6 объёмом 3,8 литра мощностью более 300 лошадиных сил, который сочетается с 9-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.
Ранее сообщалось, что следующий Frontier может получить доработанное шасси от снятого с конвейера Mercedes-Benz X-Class. Премьера новой модели запланирована на следующий год.