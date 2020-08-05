Пикап Nissan Frontier с пробегом более 1,6 миллиона километров вернули на завод

Новый Frontier для рынка США внешне практически не отличается от дореформенной модели. Главное новшество – двигатель V6 объёмом 3,8 литра мощностью более 300 лошадиных сил, который сочетается с 9-диапазонной автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ранее сообщалось, что следующий Frontier может получить доработанное шасси от снятого с конвейера Mercedes-Benz X-Class. Премьера новой модели запланирована на следующий год.