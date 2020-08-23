14:00

Chevrolet всё-таки отзывает Corvette из-за открывания багажника

Новая отзывная кампания коснётся 6661 суперкара 2020 года выпуска

Александр Пономарев
Компания Chevrolet объявляет отзывную кампанию для суперкара Corvette, которая должна устранить самопроизвольное открывание переднего багажника.

Владельцы суперкара Chevrolet Corvette восьмого поколения с недавних пор стали жаловаться на передний багажник, который может открыться во время движения и тем самым создать аварийную ситуацию. Подобных инцидентов с апреля текущего года зафиксировано уже 10 — в каждом из них водители утверждали, что крышка багажного отсека внезапно открывалась при разгоне без каких-либо предупреждений о незакрытом багажнике на панели приборов. Теперь, как сообщает издание Road and Track, Chevrolet всё-таки отзывает Corvette из-за открывания багажника.

Мероприятие затронет 6661 автомобиль, выпущенный в 2020 году. Проблему самопроизвольного открывания крышки багажного отсека на ходу компания намерена решить путём обновления программного обеспечения, которое ограничит скорость автомобиля до 26 миль в час (42 километра в час), если бортовой компьютер обнаружит, что замок багажника не закрыт. Апдейт также изменит алгоритм работы кнопок открывания багажника на ключе зажигания и водительской двери, чтобы предотвратить их случайные нажатия.