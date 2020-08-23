Владельцы суперкара Chevrolet Corvette восьмого поколения с недавних пор стали жаловаться на передний багажник, который может открыться во время движения и тем самым создать аварийную ситуацию. Подобных инцидентов с апреля текущего года зафиксировано уже 10 — в каждом из них водители утверждали, что крышка багажного отсека внезапно открывалась при разгоне без каких-либо предупреждений о незакрытом багажнике на панели приборов. Теперь, как сообщает издание Road and Track, Chevrolet всё-таки отзывает Corvette из-за открывания багажника.