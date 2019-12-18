Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединились в один из крупнейших в мире концернов

Полный процесс слияния, как ожидается, произойдет в ближайшие полтора года. После этого новый концерн станет четвертым по величине автопроизводителем в мире, уступив только Volkswagen Group, Toyota и альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.
Все подробности сделки были известны еще осенью: в совет директоров войдут 11 человек, по пятеро от FCA и PSA плюс гендиректор французского концерна Карлос Таварес, который первые пять лет будет руководить новым предприятием.
По итогам слияния ожидается, что концерны смогут существенно сэкономить на производстве благодаря совмещению разработок и унификации платформ. По предварительным оценкам, выгода достигнет 3,7 миллиарда долларов, при этом руководство обещает обойтись без сокращения штата и закрытия предприятий.
Ежегодно новый альянс сможет выпускать порядка 8,7 миллиона автомобилей. Всего в составе концерна будет 16 различных брендов, включая каршеринговый сервис Free2Move и производителя аксессуаров Mopar. Их совокупная выручка, как ожидается, достигнет 170 миллиардов евро.