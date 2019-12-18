Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:44

Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединились в один из крупнейших в мире концернов

Теперь новый альянс занимает четвертое место по объему производства

Анастасия Дубина
Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французский автомобильный гигант PSA Peugeot Citroen окончательно договорились о полном слиянии. Сумму сделки оценивают в 50 миллиардов долларов.

Полный процесс слияния, как ожидается, произойдет в ближайшие полтора года. После этого новый концерн станет четвертым по величине автопроизводителем в мире, уступив только Volkswagen Group, Toyota и альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Все подробности сделки были известны еще осенью: в совет директоров войдут 11 человек, по пятеро от FCA и PSA плюс гендиректор французского концерна Карлос Таварес, который первые пять лет будет руководить новым предприятием.

По итогам слияния ожидается, что концерны смогут существенно сэкономить на производстве благодаря совмещению разработок и унификации платформ. По предварительным оценкам, выгода достигнет 3,7 миллиарда долларов, при этом руководство обещает обойтись без сокращения штата и закрытия предприятий.

Ежегодно новый альянс сможет выпускать порядка 8,7 миллиона автомобилей. Всего в составе концерна будет 16 различных брендов, включая каршеринговый сервис Free2Move и производителя аксессуаров Mopar. Их совокупная выручка, как ожидается, достигнет 170 миллиардов евро.