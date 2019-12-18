Fiat Chrysler и Peugeot Citroen объединились в один из крупнейших в мире концернов

Полный процесс слияния, как ожидается, произойдет в ближайшие полтора года. После этого новый концерн станет четвертым по величине автопроизводителем в мире, уступив только Volkswagen Group, Toyota и альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Все подробности сделки были известны еще осенью: в совет директоров войдут 11 человек, по пятеро от FCA и PSA плюс гендиректор французского концерна Карлос Таварес, который первые пять лет будет руководить новым предприятием.