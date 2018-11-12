Jaguar подготовил F-Type для классического ралли

Продолжая отмечать свое 70-летия, компания Jaguar построила два раллийных F-Type. Автомобили выпущены в честь модели XK 120, которая в начале пятидесятых успешно выступала в ралли Великобритании, голландском Тулип и Alpine Rally. Родстеры соответствуют требованиям FIA, но не омологированы для участия в соревнованиях.