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12:49

Jaguar подготовил F-Type для классического ралли

Родстер построен в соответствии с техническим регламентом FIA

Продолжая отмечать свое 70-летия, компания Jaguar построила два раллийных F-Type. Автомобили выпущены в честь модели XK 120, которая в начале пятидесятых успешно выступала в ралли Великобритании, голландском Тулип и Alpine Rally. Родстеры соответствуют требованиям FIA, но не омологированы для участия в соревнованиях.

К постройке гоночных «Эф-тайпов» Jaguar привлек компанию, специализирующуюся на разработке раллийных машин. Родстеры оборудовали усиленной защитой днища, подвеской с 40-миллиметровым завышением, 16-дюймовыми колесами с гравийными покрышками и специальными регулируемыми амортизационными стойками Exe-TC. Их ставят на боевые раллийные машины, участвующие в WRC.

Гоночные Jaguar F-Type также лишились механизма открывания капота, получили каркас безопасности, карбоновые двери от F-Type GT4, усиленные тормозные механизмы, гоночные кресла-ковши, гидравлический ручник, увеличенные поворотные кулаки и дифференциал повышенного трения.

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Под капотом автомобилей, выполненных в стиле юбилейной версии Chequered Flag Limited Edition, установлены двухлитровые «турбочетверки» семейства Ingenium, выдающие 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — задний.

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