Jaguar подготовил F-Type для классического ралли

К постройке гоночных «Эф-тайпов» Jaguar привлек компанию, специализирующуюся на разработке раллийных машин. Родстеры оборудовали усиленной защитой днища, подвеской с 40-миллиметровым завышением, 16-дюймовыми колесами с гравийными покрышками и специальными регулируемыми амортизационными стойками Exe-TC. Их ставят на боевые раллийные машины, участвующие в WRC.
Гоночные Jaguar F-Type также лишились механизма открывания капота, получили каркас безопасности, карбоновые двери от F-Type GT4, усиленные тормозные механизмы, гоночные кресла-ковши, гидравлический ручник, увеличенные поворотные кулаки и дифференциал повышенного трения.
Под капотом автомобилей, выполненных в стиле юбилейной версии Chequered Flag Limited Edition, установлены двухлитровые «турбочетверки» семейства Ingenium, выдающие 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — задний.