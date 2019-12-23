Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type

В России рестайлинговый Jaguar F-Type предложат в кузовах «купе» и «родстер». Гамма двигателей спорткара будет состоять из двухлитровой «турбочетверки» мощностью 300 сил, 380-сильного V6 3.0 и пятилитрового компрессорного V8, выдающего 575 сил (680 Нм). Все моторы сочетаются с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией Quickshift. По умолчанию F-Type имеет задний привод, полный доступен для модификаций с V6 и V8.
F-Type в версии First Edition отличается черной крышей, 20-дюймовыми колесами специального дизайна, кожаными креслами Performance с электрорегулировками в 12 направлениях.
|Комплектация
|Цена (руб.)
|F-Type Convertible
|от 5 928 000
|F-Type R-Dynamic Coupé
|от 5 715 000
|F-Type R-Dynamic Convertible
|от 6 412 000
|F-Type First Edition Coupé
|от 7 998 000
|F-Type First Edition Convertible
|от 8 626 000
|F-Type R Coupé
|от 9 892 000
|F-Type R Convertible
|от 10 589 000
В список оснащения модели войдут 12,3-дюймовая виртуальная панель приборов, медиакомплекс Touch Pro с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Meridian расширенный перечень электронных помощников. За безопасность в F-Type будут отвечать контроль слепых зон, функции удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и помощи при парковке.
Всего покупателям будет доступно семь модификаций модели. Самая доступная, F-Type R-Dynamic Coupé, обойдется минимум в 5 715 000 рублей; за базовый родстер придется выложить 5 928 000; топовый F-Type R в кузове купе стоит от 9 892 000, открытый вариант — от 10 589 000 рублей.