Названы российские цены на обновленный Jaguar F-Type

В России рестайлинговый Jaguar F-Type предложат в кузовах «купе» и «родстер». Гамма двигателей спорткара будет состоять из двухлитровой «турбочетверки» мощностью 300 сил, 380-сильного V6 3.0 и пятилитрового компрессорного V8, выдающего 575 сил (680 Нм). Все моторы сочетаются с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией Quickshift. По умолчанию F-Type имеет задний привод, полный доступен для модификаций с V6 и V8.