В России временно сняли запрет на экспорт топлива

Запрет на вывоз топлива из России был введен 1 марта 2024 года. Срок его действия — до 31 августа. Он не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, а также на топливо, вывозимое для личного пользования.

Рынок начал заполняться в апреле: с середины месяца цены на нефтепродукты начали падать. Тогда же появились слухи, что скоро мораторий будет временно снят, и на их фоне цены на бензин слегка выросли.