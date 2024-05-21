В России временно сняли запрет на экспорт топлива

В России временно сняли запрет на экспорт топливаВнутренний рынок перенасыщен, заявили в правительстве
Запрет на вывоз топлива из России был введен 1 марта 2024 года. Срок его действия — до 31 августа. Он не распространяется на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, а также на топливо, вывозимое для личного пользования.
Рынок начал заполняться в апреле: с середины месяца цены на нефтепродукты начали падать. Тогда же появились слухи, что скоро мораторий будет временно снят, и на их фоне цены на бензин слегка выросли.
Предыдущий и первый в российской истории запрет ввели осенью 2023 года. Причиной стал ценовой кризис на рынке топлива, которого стало не хватать для внутреннего пользования: на слишком дорогие нефтепродукты жаловались аграрии в сезон уборки урожая. Без введения запрета на экспорт ситуацию урегулировать не удавалось.
Несмотря на правительственные меры, за последний год стоимость бензина в Москве выросла почти на семь процентов. Еще сильнее подорожало дизельное топливо, прибавившее 7,4 процента, а бензин Аи-98 за год стал дороже для жителей Москвы на 10,6 процента.