В России предрекают очередной рост цен на топливо

Опубликовано 09 октября 2024, 16:331 мин.
В России предрекают очередной рост цен на топливоНа корректировку могут повлиять сразу несколько факторов
В ноябре в России могут вновь вырасти цены на топливо. С таким прогнозом выступила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. По словам специалиста, сегодня стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 в стране остается почти неизменной, поскольку автозаправочные станции сумели накопить большие запасы топлива. Однако уже в следующем месяце ситуация может измениться.
© Adobe Fotostock
На повышение стоимости топлива повлияет грядущее похолодание, а также ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. При этом в московском регионе АЗС не будут увеличивать стоимость бензина и дизеля, пока на аналогичный шаг не пойдут конкуренты.
Ожидается, что накопленные запасы топлива начнут кончаться уже в ноябре. Бунина прогнозирует, что рост цен составит минимум 50 копеек.
Около года назад жители России вынуждено сокращали количество поездок на личном транспорте из-за роста цен на топливо. Тогда стали меньше ездить почти 60 процентов автомобилистов.