В России предрекают очередной рост цен на топливо

На корректировку могут повлиять сразу несколько факторов

В ноябре в России могут вновь вырасти цены на топливо. С таким прогнозом выступила эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. По словам специалиста, сегодня стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 в стране остается почти неизменной, поскольку автозаправочные станции сумели накопить большие запасы топлива. Однако уже в следующем месяце ситуация может измениться.