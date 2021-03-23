Бензин в России может подорожать на 14 процентов

По мнению представителей НТС, в течение нынешнего года цены на топливо в России могут преодолеть уровень инфляции. В качестве худшего сценария эксперты прогнозируют рост стоимости бензина на 14 процентов. Подобный скачок цен может привести к топливному кризису 2018 года. Тогда розничные цены на автомобильное топливо выросли на 11,3 процента.

Между тем, с 1 декабря прошлого года на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже оптовые цены цены на топливо выросли почти на 19 процентов. К 17 марта нынешнего года стоимость АИ-92 достигла 53 600 рублей за тонну, такое же количество АИ-95 торговали за 55 300 рублей. Эксперты отметили, что в этот период биржевая стоимость топлива обычно падала, благодаря чему независимые АЗС закупали бензин в необходимом количестве в преддверии сезонного увеличения спроса. Это позволяло обеспечивать относительное удерживание цен.