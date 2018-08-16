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16 августа 14:39

Видео: ВАЗ-2104 с сабвуферами вместо колес

На машину вместо задних колес установили корзины от сабвуферов

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Алексей Носаченко
Команда «Гараж 54» из Новосибирска, ведущая одноименный видеоблог на YouTube, установила вместо задних колес ВАЗ-2104 корзины от сабвуферов. На машине даже попытались проехать, но алюминиевый каркас попросту не выдержал высокой нагрузки.

«Гараж 54» известен своими необычными экспериментами с автомобилями. Так, в апреле они построили «идеальную машину для пробок» на базе седана Ford Scorpio. Чтобы уменьшить ширину машины, кузов «Форда» сначала разрезали вдоль, убрали лишнее и заново сварили. Также пришлось перенести точки крепления подвески, укоротить рулевые тяги и поменять расположение других узлов.

Зимой новосибирцы построили изо льда копию Mercedes-Benz G-Class. На создание внедорожника ушло шесть тонн льда и две недели работы.

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