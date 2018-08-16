Видео: ВАЗ-2104 с сабвуферами вместо колес

«Гараж 54» известен своими необычными экспериментами с автомобилями. Так, в апреле они построили «идеальную машину для пробок» на базе седана Ford Scorpio. Чтобы уменьшить ширину машины, кузов «Форда» сначала разрезали вдоль, убрали лишнее и заново сварили. Также пришлось перенести точки крепления подвески, укоротить рулевые тяги и поменять расположение других узлов.