Maserati запустит программу персонализации

Индпошив в той или иной мере есть у всех брендов класса премиум. В этом плане итальянцы не предлагают ничего нового. Программа Maserati Fuoriserie — это три направления персонализации (Corse, Unica и Futura), которые, по мнению компании, помогут неподготовленному клиенту не запутаться в тысячах доступных комбинациях декора, отделки салона и вариантов окраски.