Maserati запустит программу персонализации

Индпошив в той или иной мере есть у всех брендов класса премиум. В этом плане итальянцы не предлагают ничего нового. Программа Maserati Fuoriserie — это три направления персонализации (Corse, Unica и Futura), которые, по мнению компании, помогут неподготовленному клиенту не запутаться в тысячах доступных комбинациях декора, отделки салона и вариантов окраски.
Судя по фотографиям, коллекция Corse привнесет в облик моделей Maserati гоночную эстетику с элементами в стиле ретро. В рамках направления Futura клиенты могут создать футуристичный интерьер с соответствующим сочетанием цветов. А Unica представляется как нечто эпатажное: здесь вообще нет никаких ограничений.
Запуск программы Fuoriserie состоялся одновременно с анонсом стратегии электрификации под названием Folgore (по-итальянски «молния»). Она подразумевает, что у каждой модели Maserati будет полностью электрическая версия. Первыми на электротягу перейдут новые GranTurismo/GranCabrio, затем — купе MC20, кроссоверы Levante и Grecale.