Ferrari Purosangue станет внедорожником Fuoristrada

Тюнинг-ателье delta4x4 снова пытается превратить во внедорожник автомобиль, совершенно для этого не предназначенный. На этот раз выбор пал на Ferrari Purosangue, который в прочтение немцев превратился в Fuoristrada (в переводе с итал. — внедорожник). Пока это всего лишь дизайн-исследование, но если найдется клиент, кто захочет такое реализовать, то ему с радостью пойдут на встречу.