Тюнинг для Ferrari Purosangue из Латвии

Посмотрите на эксклюзивный обвес для кроссовера Ferrari от рижского ателье AT26 Design

У богатых свои проблемы: выбор сверхдорогих автомобилей не так уж велик, и если хочется выделиться, то приходится идти на экстраординарные меры. Владелец этого кроссовера Ferrari Purosangue решил обратиться в рижское ателье AT26 Design. Там давно работают с углепластиком, и как следует набили руку на Ferrari: это уже шестой по счёту проект итальянской марки в их портфолио. Для полноприводника с 725-сильным мотором V12 разработали и изготовили обширный набор деталей из высококачественного карбона: передний сплиттер, накладки на капот, антикрыло, другие элементы...