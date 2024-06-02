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Опубликовано 02 июня 2024, 08:00

Тюнинг для Ferrari Purosangue из Латвии

Посмотрите на эксклюзивный обвес для кроссовера Ferrari от рижского ателье AT26 Design
У богатых свои проблемы: выбор сверхдорогих автомобилей не так уж велик, и если хочется выделиться, то приходится идти на экстраординарные меры. Владелец этого кроссовера Ferrari Purosangue решил обратиться в рижское ателье AT26 Design. Там давно работают с углепластиком, и как следует набили руку на Ferrari: это уже шестой по счёту проект итальянской марки в их портфолио. Для полноприводника с 725-сильным мотором V12 разработали и изготовили обширный набор деталей из высококачественного карбона: передний сплиттер, накладки на капот, антикрыло, другие элементы...
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Владелец этого Ferrari Purosangue дал мастерам из рижской фирмы AT26 Design карт-бланш. По сути, всё техзадание исчерпывалось фразой «давайте без перебора». И действительно: испортить итальянский дизайн излишними украшательствами проще простого. Примеров тому куда больше, чем нам бы хотелось.

© AT26 Design