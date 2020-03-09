Мощность нового BMW M2 Coupe превысит 420 лошадиных сил

Модельную линейку BMW второй серии возглавит M2 с индексом G87, оснащённая трёхлитровым битурбомотором от X3 M и X4 M, а также будущих M3 и M4, мощность которого превысит 420 лошадиных сил, чтобы успешно конкурировать с моделями Mercedes-AMG А-класса. Купе обещает разгоняться до 100 километров в час примерно за четыре секунды. Новая M2 появится в продаже в 2022 году, позже планируется выпустить полноприводную M2 Gran Coupe. Есть на повестке дня и «заряженная» версия первой серии, которая будет мощнее нынешней M135i. Есть вероятность, что BMW не станет называть её M1 или 1M, поскольку фанаты считают эти индексы слишком ценными для переднеприводного автомобиля.