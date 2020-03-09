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18:00

Мощность нового BMW M2 Coupe превысит 420 лошадиных сил

Баварцы планируют сделать M2 Gran Coupe и «заряженную» первую серию

Александр Пономарев
BMW поделилась планами на будущее, которые касаются М-версий второй серии и самых мощных модификаций нынешней «единички».

Некоторое время назад баварцы пообещали сохранить заднеприводную компоновку для следующего поколения второй серии, хотя это создаёт некоторую путаницу, учитывая что новый Active Tourer будет построен на переднеприводной платформе так же, как и недавно выпущенная модель Gran Coupe второй серии. Как сообщает издание Autocar, «двойка» в версии купе будет построена на платформе CLAR и получит заднеприводную трансмиссию с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом» на выбор. Версии xDrive не планируется.

Модельную линейку BMW второй серии возглавит M2 с индексом G87, оснащённая трёхлитровым битурбомотором от X3 M и X4 M, а также будущих M3 и M4, мощность которого превысит 420 лошадиных сил, чтобы успешно конкурировать с моделями Mercedes-AMG А-класса. Купе обещает разгоняться до 100 километров в час примерно за четыре секунды. Новая M2 появится в продаже в 2022 году, позже планируется выпустить полноприводную M2 Gran Coupe. Есть на повестке дня и «заряженная» версия первой серии, которая будет мощнее нынешней M135i. Есть вероятность, что BMW не станет называть её M1 или 1M, поскольку фанаты считают эти индексы слишком ценными для переднеприводного автомобиля.