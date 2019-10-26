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18:00

Посмотрите, как может выглядеть будущая Alfa Romeo

Дизайнер изобразил спортивный седан Giulia нового поколения

Alfa Romeo Giulia с момента дебюта исполнилось уже четыре года, поэтому пришло время подумать над обликом её преемника.

В нынешнем году Alfa Romeo выпустила две специальных версии седана Giulia: Racing Edition в марте и Nring Edition месяцем позже. Хотя они определённо добавили модели привлекательности, по большому счёту он никак не изменился с момента запуска в конце 2015 года. Новое поколение «Джулии», вероятно, появится в ближайшие несколько лет, но один украинский дизайнер уже сейчас решил представить, как может выглядеть преемник итальянского спортседана. Александр Костур предложил для модели гораздо более сдержанный и нейтральный облик в стиле немецких одноклассников.

Очевидно, дизайнер полагает, что дизайн «Джулии» серии 952 слишком спортивный и экспрессивный, чтобы успешно конкурировать с немецкими премиальными седанами. Александр предлагает для Alfa Romeo «более сдержанный, но более солидный стиль», который отличается доминированием прямых линий и острых углов вместо округлых и плавных форм. Нельзя не отметить, что этот облик явно напоминает седан 166 и общим силуэтом, и отдельными деталями. Головная оптика, впрочем, получилась весьма похожей на предшественника «Джулии» очаровательный седан Alfa Romeo 159.