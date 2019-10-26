Посмотрите, как может выглядеть будущая Alfa Romeo

В нынешнем году Alfa Romeo выпустила две специальных версии седана Giulia: Racing Edition в марте и Nring Edition месяцем позже. Хотя они определённо добавили модели привлекательности, по большому счёту он никак не изменился с момента запуска в конце 2015 года. Новое поколение «Джулии», вероятно, появится в ближайшие несколько лет, но один украинский дизайнер уже сейчас решил представить, как может выглядеть преемник итальянского спортседана. Александр Костур предложил для модели гораздо более сдержанный и нейтральный облик в стиле немецких одноклассников.