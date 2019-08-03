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16:00

Посмотрите, как может выглядеть Lamborghini

Итальянский суперкар стал ещё более эффектным

Lamborghini никогда не были безликими или невыразительными, но художник Гаспаре Контичелли представил, как они могут выглядеть в будущем.

В качестве примера того, как «Ламбо» будут выглядеть уже в недалёком будущем, Контичелли изобразил прототип Lamborghini довольно угрожающего вида под названием SV-719. Автомобиль окрашен в чёрный цвет и имеет традиционный для итальянской марки клиновидный силуэт. Художник постарался сделать акцент на аэродинамику, поэтому на кузове можно заметить множество воздухозаборников и элементов, повышающих прижимную силу.

Угловатый прототип SV-719 сохранил привычные для суперкаров «Ламбо» фирменные черты вроде узких треугольных фар, характерной линии остекления и широких задних крыльев. Гаспаре не показал интерьер суперкара, но можно предположить, что место водителя расположено посередине, как в McLaren F1. Lamborghini может показать преемника модели Aventador уже в 2020 году, но как он будет выглядеть, до сих пор остаётся загадкой.