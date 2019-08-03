Посмотрите, как может выглядеть Lamborghini

Угловатый прототип SV-719 сохранил привычные для суперкаров «Ламбо» фирменные черты вроде узких треугольных фар, характерной линии остекления и широких задних крыльев. Гаспаре не показал интерьер суперкара, но можно предположить, что место водителя расположено посередине, как в McLaren F1. Lamborghini может показать преемника модели Aventador уже в 2020 году, но как он будет выглядеть, до сих пор остаётся загадкой.