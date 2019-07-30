Lamborghini Huracan «примерил» безумный обвес

Работа над созданием автомобиля продолжается: на опубликованных в Instagram снимках Huracan представлен в неокрашенном виде. На правом борту гиперкара можно заметить фразу «imagine all the people living life in peace» («представь, что все люди живут в мире»), позаимствованную из песни Джона Леннона.
Пакет доработок включает огромное антикрыло, массивный диффузор, вогнутые диски и широкие колесные арки. Информации о доработке силового агрегата пока нет.
Lamborghini Huracan комплектуется 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон от нуля до «сотни» занимает у гиперкара 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 325 километров в час.
В России на сегодняшний день продается обновленная версия Huracan с приставкой Evo. Такой автомобиль стоит 16,38 миллиона рублей, что почти на миллион дороже дорестайлинговой модели.