Lamborghini Huracan «примерил» безумный обвес

Пакет доработок включает огромное антикрыло, массивный диффузор, вогнутые диски и широкие колесные арки. Информации о доработке силового агрегата пока нет.

Lamborghini Huracan комплектуется 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон от нуля до «сотни» занимает у гиперкара 2,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 325 километров в час.