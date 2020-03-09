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14:00

Преемник McLaren P1 получит двигатель внутреннего сгорания

Гибридный гиперкар в новом поколении не перейдёт на электротягу

Александр Пономарев
Несмотря на запланированный с 2035 года запрет двигателей внутреннего сгорания в Великобритании, гиперкар McLaren P1 сохранит бензиновый мотор.

Как сообщил в интервью изданию Car and Driver глава McLaren Майк Флевитт, преемник гибридного гиперкара P1 сохранит гибридную силовую установку, так как к электромобилям он относится довольно скептически. «В последнее время я довольно часто ездил на электрокарах и они мне нравятся для машины на каждый день они удобны и обладают невероятной производительностью», рассказал Флевитт. «Но время зарядки батарей диктует массу ограничений. Возьмите 765LT в качестве примера: мы знаем, что многие клиенты собираются использовать его на гоночном треке», отметил он.

«Если бы это был электрокар, то после, может быть, 30 минут гонки он бы разрядился и потребовал подключения к розетке до следующего дня. Это не убедительно», утверждает топ-менеджер. Тем временем британское правительство перенесло запрет на двигатели внутреннего сгорания в королевстве с 2040 на 2035 год, что означает для местных производителей необходимость электрифицировать свой модельный ряд на пять лет раньше. McLaren присоединился к петиции других британских марок, которая требует исключить из запрета автомобили с гибридными силовыми установками.