Преемник McLaren P1 получит двигатель внутреннего сгорания

«Если бы это был электрокар, то после, может быть, 30 минут гонки он бы разрядился и потребовал подключения к розетке до следующего дня. Это не убедительно», — утверждает топ-менеджер. Тем временем британское правительство перенесло запрет на двигатели внутреннего сгорания в королевстве с 2040 на 2035 год, что означает для местных производителей необходимость электрифицировать свой модельный ряд на пять лет раньше. McLaren присоединился к петиции других британских марок, которая требует исключить из запрета автомобили с гибридными силовыми установками.