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16:00

Nissan заинтриговал новостями про новые спорткары

Вероятно, речь идёт о купе GT-R и 370Z новых поколений

Nissan намерен сохранить в модельном ряду спорткары GT-R и 370Z, так как они являются фундаментальной частью имиджа японской марки.

Руководитель отдела стратегического планирования Nissan Иван Эспиноса рассказал изданию Autocar, что компания активно работает над преемниками спортивных автомобилей GT-R и 370Z текущих поколений. Правда, пока у японцев нет ни прототипов, ни даже чертежей будущих моделей, хотя нынешний Nissan GT-R выпускается с 2007 года, а 370Z с 2008-го. Если же вспомнить о том, что «триста семидесятый», по сути, является лишь эволюцией 350Z, то его возраст насчитывает и вовсе 17 лет. Теперь Эспиноса пообещал, что уже в ближайшее время от «Ниссана» следует ожидать неких долгожданных новостей, которые касаются спорткаров.

При этом он допустил возможность совместной разработки нового купе 370Z с другим автопроизводителем, подобно тому, как это сделала Toyota в случае с новой Supra с оговоркой, что в этом случае спорткар непременно сохранит ДНК японской марки. С Nissan GT-R будущего поколения R36 всё ещё сложнее: инженеры никак не могут решить, станет ли он в новом поколении гибридом или для него следует разработать электрическую силовую установку. При этом в компании уверены, что текущее поколение спорткара R35 ещё не исчерпало заложенный при его разработке потенциал и до сих пор остаётся вполне актуальным.