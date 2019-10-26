Nissan заинтриговал новостями про новые спорткары

При этом он допустил возможность совместной разработки нового купе 370Z с другим автопроизводителем, подобно тому, как это сделала Toyota в случае с новой Supra — с оговоркой, что в этом случае спорткар непременно сохранит ДНК японской марки. С Nissan GT-R будущего поколения R36 всё ещё сложнее: инженеры никак не могут решить, станет ли он в новом поколении гибридом или для него следует разработать электрическую силовую установку. При этом в компании уверены, что текущее поколение спорткара R35 ещё не исчерпало заложенный при его разработке потенциал и до сих пор остаётся вполне актуальным.