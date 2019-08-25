Nissan GT-R не сменит поколение ещё несколько лет

Задержка с выходом нового GT-R объясняется тем, что инженеры Nissan до сих пор не определились с концепцией дальнейшего развития семейства. Японцы никак не могут решить, какой должна быть силовая установка суперкара нового поколения R36 — гибридной или полностью электрической. На данный момент у «Ниссана» нет даже прототипов, поэтому нынешний GT-R будет выпускаться до второй половины следующего десятилетия.