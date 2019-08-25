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10:00

Nissan GT-R не сменит поколение ещё несколько лет

Японцы ещё не знают, каким будет новый «Годзилла»

Хотя нынешнему поколению знаменитого японского суперкара исполнилось уже 12 лет, нового Nissan GT-R в кузове R36 в ближайшие годы так и не появится.

Как заявил глава проекта GT-R Хироши Тамура в интервью изданию Motoring, заложенный на этапе разработки нынешнего поколения R35 потенциал позволит автомобилю оставаться актуальным в течение как минимум пары десятков лет. Таким образом, уверяет японец, торопиться со сменой поколения с технической точки зрения нет никакого смысла. Кузов суперкара образца 2017 модельного года Тамура и вовсе назвал «почти новым».

Задержка с выходом нового GT-R объясняется тем, что инженеры Nissan до сих пор не определились с концепцией дальнейшего развития семейства. Японцы никак не могут решить, какой должна быть силовая установка суперкара нового поколения R36 гибридной или полностью электрической. На данный момент у «Ниссана» нет даже прототипов, поэтому нынешний GT-R будет выпускаться до второй половины следующего десятилетия.