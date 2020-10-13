Rolls-Royce наградил шестилетнюю россиянку за концепт машины будущего

Цель конкурса заключалась в том, чтобы дать возможность детям в возрасте до 16 лет проявить свои таланты в условиях изоляции, вызванной пандемией COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие более пяти тысяч детей из 80 стран. Конкурс не ограничивал содержание работ какими-либо правилами или критериями.
Основными четырьмя категориями конкурса были разделы: «Технологии», «Экология», «Фантазия» и «Развлечение». Победителями стали дети в возрасте от 6 до 16 лет родом из Японии, Франции, Китая и Венгрии. В качестве приза каждому ребенку предоставят возможность поехать в школу с лучшим другом на автомобиле Rolls-Royce с личным водителем. Кроме того, дизайнеры Rolls-Royce оцифровали работы победителей и с помощью профессионального программного обеспечения превратили их в яркие иллюстрации.
Фото: Rolls-Royce
Помимо основных категорий, конкурс включал специальный приз жюри, в рамках которого одним из победителей стала шестилетняя Алиса из Санкт-Петербурга. Юная художница создала концепт Rolls-Royce будущего, который способен летать, пересекать океаны и покорять горы и в то же время сохранять уют и домашний комфорт.
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На кузове автомобиля, питающегося от Солнца, девочка разместила зеленый сад. Кроме того, по задумке Алисы, в будущем Rolls-Royce будет способен переводить все языки мира и распознавать речь животных и птиц. В качестве приза для девочки также будет организована поездка в школу на Rolls Royce с личным водителем в компании лучшего друга или подруги после снятия ограничительных мер.
В конце мая компания Bentley провела среди своих сотрудников и членов их семей онлайн-конкурс, в котором участникам необходимо было придумать ливрею для родстера Mulliner Bacalar. Победу в конкурсе одержала сотрудница компании, которая при создании ливреи использовала радужную палитру, сочетающую в себе фирменные оттенки из каталога британской марки.