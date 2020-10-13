Rolls-Royce наградил шестилетнюю россиянку за концепт машины будущего

Цель конкурса заключалась в том, чтобы дать возможность детям в возрасте до 16 лет проявить свои таланты в условиях изоляции, вызванной пандемией COVID-19. В онлайн-мероприятии приняли участие более пяти тысяч детей из 80 стран. Конкурс не ограничивал содержание работ какими-либо правилами или критериями.

Основными четырьмя категориями конкурса были разделы: «Технологии», «Экология», «Фантазия» и «Развлечение». Победителями стали дети в возрасте от 6 до 16 лет родом из Японии, Франции, Китая и Венгрии. В качестве приза каждому ребенку предоставят возможность поехать в школу с лучшим другом на автомобиле Rolls-Royce с личным водителем. Кроме того, дизайнеры Rolls-Royce оцифровали работы победителей и с помощью профессионального программного обеспечения превратили их в яркие иллюстрации.