В серии появится 1622-сильный гиперкар с прижимной силой четыре тонны

У FZero не будет активной аэродинамики или адаптивной подвески: помогать водителю в управлении машиной станут электронные системы, но и их можно будет отключить.

Ориентировочная цена гиперкара составит около одного миллиона евро (70,7 миллиона рублей по текущему курсу). Ездить на автомобиле можно будет только по треку, хотя в компании обещают сделать и дорожную версию.