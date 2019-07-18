В серии появится 1622-сильный гиперкар с прижимной силой четыре тонны

Издание WhichCar пишет, что Rodin FZero пока существует только в виде рендеров. На них можно увидеть похожий на спортпрототип одноместный гиперкар с гидравлическим приводом купола кабины и аэродинамической проработкой на уровне Aston Martin Valkyrie. Для FZero заявлены масса в 605 килограммов и невероятное прижимное усилие на 300 километрах в час — четыре тонны. Та же «Валькирия», по расчетам, способна генерировать всего 1800 килограммов.
4,0-литровый мотор V10 для Rodin Cars будет собирать британская фирма Neil Brown Engineering. Агрегат с углом развала блока цилиндров 72 градуса разработан бывшим мотористом Cosworth Грэмом Дейл-Джонсом. В Rodin Cars говорят, что атмосферный вариант двигателя якобы выдает 700 сил, а версия с двумя турбонагнетателям — 1013 сил с перспективой повышения отдачи до 1622 лошадиных сил. Коробка — шестиступенчатая секвенталка Ricardo.
У FZero не будет активной аэродинамики или адаптивной подвески: помогать водителю в управлении машиной станут электронные системы, но и их можно будет отключить.
Ориентировочная цена гиперкара составит около одного миллиона евро (70,7 миллиона рублей по текущему курсу). Ездить на автомобиле можно будет только по треку, хотя в компании обещают сделать и дорожную версию.
Владеет Rodin Cars австралийский бизнесмен Дэвид Дикер, основатель крупнейшей в стране софтверной компании Dicker Data. Rodin Cars занимается постройкой трековых суперкаров и даже имеет собственный испытательный полигон. В 2017 году Rodin Cars представила болид FZed — доработанный вариант трекового Lotus T125.