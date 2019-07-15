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11:04

Aston Martin Valkyrie впервые показали в движении

Гиперкар проехал трассу Сильверстоун перед Гран-при Великобритании

На автодроме Сильверстоун в Англии состоялся динамический дебют гиперкара Aston Martin Valkyrie. Тестовый прототип автомобиля в цветах команды Red Bull Racing проехал по трассе перед началом Гран-при Великобритании.
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За рулем «Валькирии» во время демонстрационного заезда находился тест-пилот Крис Гудвин. По его словам, впереди ещё много работы, но выезд на реальную гоночную трассу дает первые представления о том, каким получится финальный автомобиль. «Сегодняшний день открыл новую главу не только в истории Aston Martin, но и всей отрасли, — уверен президент «Астона» Энди Палмер — Valkyrie поднимает на новый уровень понятие гиперкар, демонстрируя невероятный уровень технологичности и динамики».

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Aston Martin Valkyrie стал результатом сотрудничества британской марки, Red Bull Advanced Technologies и AF Racing. Гиперкар оснащен гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового V12 мощностью 1146 лошадиных сил. Постройкой агрегата занималась фирма Cosworth.

Покупателям «Валькирии» предложена расширенная программа персонализации и трековый набор AMR Track Performance Pack. В состав последнего входит еще более агрессивная аэродинамика, титановые тормоза, трековая подвеска и колеса из магниевого сплава.

Тираж Valkyrie — всего 150 экземпляров, причем все они уже проданы. Первые машины передадут клиентам в четвертом квартале этого года.

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