Aston Martin Valkyrie впервые показали в движении

За рулем «Валькирии» во время демонстрационного заезда находился тест-пилот Крис Гудвин. По его словам, впереди ещё много работы, но выезд на реальную гоночную трассу дает первые представления о том, каким получится финальный автомобиль. «Сегодняшний день открыл новую главу не только в истории Aston Martin, но и всей отрасли, — уверен президент «Астона» Энди Палмер — Valkyrie поднимает на новый уровень понятие гиперкар, демонстрируя невероятный уровень технологичности и динамики».