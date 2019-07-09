«Гелендваген» превратили в ядовито-желтый вездеход

Такой «Гелендваген» оборудуют специальными пружинами Eibach с увеличением клиренса до 30 либо до 50 миллиметров. Кроме того, предусмотрены 80-миллиметровые арки и шины размерностью 305/40 R23. «Гелик» выкрасили яркой желтой краской, которая ранее использовалась для версии G-Class 4×4² предыдущего поколения. Цены и другие подробности будут объявлены позже.