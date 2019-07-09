«Гелендваген» превратили в ядовито-желтый вездеход

Такой «Гелендваген» оборудуют специальными пружинами Eibach с увеличением клиренса до 30 либо до 50 миллиметров. Кроме того, предусмотрены 80-миллиметровые арки и шины размерностью 305/40 R23. «Гелик» выкрасили яркой желтой краской, которая ранее использовалась для версии G-Class 4×4² предыдущего поколения. Цены и другие подробности будут объявлены позже.
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Ранее известный шведский лыжник Йон Олссон показал свой «Гелик» 4×4² без крыши и стоек. Такой G500 укомплектован форсированным до 850 лошадиных сил мотором V8 объемом четыре литра.
Mercedes-Benz G500 4×4² Йона Олссона
Внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения и «кенгурятник», а его кузов изготовлен из углепластика.