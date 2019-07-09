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18:49

«Гелендваген» превратили в ядовито-желтый вездеход

Немецкие тюнеры показали очень яркий внедорожник

Компания Delta 4х4 подготовила тюнинг-пакет для сменившего поколение Mercedes-Benz G-Class. Доработанный внедорожник получил внушительный дорожный просвет, увеличенные колесные арки и колеса большего размера.
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Такой «Гелендваген» оборудуют специальными пружинами Eibach с увеличением клиренса до 30 либо до 50 миллиметров. Кроме того, предусмотрены 80-миллиметровые арки и шины размерностью 305/40 R23. «Гелик» выкрасили яркой желтой краской, которая ранее использовалась для версии G-Class 4×4² предыдущего поколения. Цены и другие подробности будут объявлены позже.

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Ранее известный шведский лыжник Йон Олссон показал свой «Гелик» 4×4² без крыши и стоек. Такой G500 укомплектован форсированным до 850 лошадиных сил мотором V8 объемом четыре литра.

Mercedes-Benz G500 4×4² Йона Олссона

Внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения и «кенгурятник», а его кузов изготовлен из углепластика.

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